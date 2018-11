Empfingen Großer Abschied in Wiesenstetten

Empfingen-Wiesenstetten. Die neun Kinder des Wiesenstetter Kindergartens "Reichhalden" sind ab Montag im Kindergarten "Die kleinen Strolche" in Empfingen untergebracht – und der Wiesenstetter für immer geschlossen.

"Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Wir können es noch nicht fassen", erklären einige Eltern, die am gestrigen Freitag zum letzten Mal ihre Kinder in Wiesenstetten abgeholt haben. "Bereits meine Mutter, die ist heute 84 Jahre alt, war in dem Gebäude zur Schule gegangen", erzählt ein Vater. Für ihn gehe nicht nur eine Ära zu Ende, auch bedeute die Schließung eine große Veränderung fürs ganze Dorf. Denn Jung und Alt seien an Sankt Martin zusammengekommen. "Das wird dieses Jahr noch angeboten, aber wie sieht es im nächsten Jahr aus?", fragen sich die Eltern.

Anschluss für Neubürger