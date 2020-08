Empfingen Große Mängel bei Corona-Tests am Flughafen

Er beschreibt die Situation auf Mallorca: "Soziale Kontakte haben wir auf Mallorca viele, aber in größeren Gruppen sich zu treffen, ein Glas Wein zu trinken oder eine ordentliche Portion Tapas in geselliger Runde zu genießen, war dieses Jahr undenkbar." Täglich habe er Presseberichte gelesen, denen zufolge auf Mallorca die Menschen dicht gedrängt Partys feiern. "Begleitet werden diese Berichte von Fotos, welche nachweislich aus dem Archiv gezogen wurden und eine Partywelt zeigen, die in den Jahren zuvor durchaus vorzufinden war", sagt Lamsfuss.

Seine persönliche Wahrnehmung habe sich aber stark von der Darstellung in vielen Medien unterschieden: "Eigenartig jedoch finden wir das, denn von all dem können wir vor Ort dieses Jahr nichts feststellen. Die Strände teils wie leer gefegt, zwar massenweise Liegestühle vorhanden, aber gefühlt nur jeder Zehnte überhaupt belegt. Es sah aus wie ein monotoner Showroom eines Möbelhauses, das lediglich versäumt hat, verschiedene Modelle und Farben auszustellen. In den Bars, Cafés und Restaurants wird erheblich auf Abstand geachtet, wenige belegte Tische, mal sitzen in einem Café sechs Leute, mal zwölf, weit verteilt. Auf den Straßen ebenso entsprechende Leere, viele Geschäfte und Gastrobetriebe haben die Rollläden unten, ganz anders als wir Mallorca zur Hauptreisezeit kennen."

Mallorca auch auf der Risikogebiete-Liste

Doch die Empfinger entscheiden sich, das Beste aus der Situation zu machen. "Zum Glück verfügen wir Zuhause über eine ordentliche Küche, einen Gasgrill und über die Fähigkeit und durchaus Leidenschaft, aus beidem in Verbindung mit frischen mediterranen Lebensmitteln etwas Köstliches zu zaubern. Und so geschah es, dass wir in 16 Tagen auf Mallorca tatsächlich nur einmal - unter Einhaltung der in Spanien ohnehin sehr strengen Maskenpflicht - ein Restaurant aufgesucht haben und den Rest der Zeit Selbstversorger waren."

Dann kam Freitag, der 14. August. Lamsfuss las zunächst Berichte darüber, dass in Berlin über eine Ausweitung der Risikogebiete auch auf Mallorca diskutiert wurde. Stunden später sah sich die Familie einer neuen Realität ausgesetzt. "Am Nachmittag erhielt meine Lebensgefährtin eine Whatsapp einer Arbeitskollegin, die ihr schrieb, dass Mallorca nun auch ein Corona-Risikogebiet sei, worauf hin ich zunächst die Webseiten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Auswärtigen Amts besuchte - jedoch ohne Erkenntnisse." Erst am Abend habe es Gewissheit gegeben. Die Webseite des RKI wurde aktualisiert und Mallorca tatsächlich auf die Liste der Risikogebiete aufgenommen.

Suche nach Informationen

"Und was bedeutet das nun für uns? Die Frage stellte ich mir sofort, wusste ich doch aus bisherigen Berichten anderer Destinationen, dass damit ein zwingender Corona-Test und häusliche Quarantäne die Konsequenz sein werden. Und unser Rückflug nach Stuttgart war ohnehin für den 16. August gebucht."

Also machte Lamsfuss sich bei Behörden auf die Suche nach Informationen. Seine Hoffnung: "Es wird doch sicher irgendwo deutliche Hinweise geben, wie wir uns nun zu verhalten haben, vor oder auch nach Ankunft in Stuttgart. Und genau hier fing das an, was mir und uns die Urlaubsstimmung der letzten zwei Tage gänzlich vermasselte. Die Information, welche im Netz erschienen, waren unvollständig, schlecht zu finden, oftmals je nach Bundesland verschieden und vor allem löchrig. Und zu all dem übel kam mir dann zu oft ein Konjunktiv wie ›könnte, sollte, müsste, dürfte‹ vor. Ja was denn jetzt, kann ich einen Test machen oder muss ich einen Test machen? Kann ich den Test bei Ankunft am Flughafen Stuttgart machen oder muss ich diesen sogar dort machen? Fragen über Fragen kamen auf."

Die Testhotline der Kassenärztlichen Vereinigung, die für die Tests am Flughafen Stuttgart zuständig ist, weise eine Hotline auf ihrer Webseite aus, jedoch erreichbar nur Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. "Toll, wir erfahren die Einstufung Mallorcas als Risikogebiet offiziell am Freitagabend gegen 19 Uhr, fliegen am Sonntag nach Hause und deren Hotline macht Wochenende."

Also entschied sich Lamsfuss am Samstag früh, die Hotline des Flughafens in Stuttgart anzurufen. "Die freundliche Dame dort war aber ebenfalls bestens vertraut mit Konjunktiven, so dass ich zwar nach diesem Telefonat bestens Bescheid wusste, wo am Flughafen das Testzentrum eingerichtet ist, aber wie der Ablauf sodann sein wird, wo wir uns zu melden haben, wo wer wie was kontrolliert wird, das konnte auch sie mir nicht sagen."

Niemand interessiert sich dafür, ob Corona-Test gemacht wurde

Die Webseite der Airline sei ebenfalls nicht hilfreich gewesen. Erst auf einer Informationsseite der Bundesregierung sei beschrieben gewesen, dass man den Test vor Abreise nach Deutschland auf Mallorca machen könne, was aber zeitlich nicht mehr in Frage gekommen sei, oder sonst nach Ankunft in Deutschland machen müssen und sich im Anschluss bei der zuständigen "Ortspolizeibehörde" in Quarantäne zu melden haben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

"Okay, das habe ich soweit verstanden, ankommen, aussteigen, nach dem Gepäckband wird man uns kontrollieren und direkt zum Testcenter schicken, dachte ich. Aber Ortspolizeibehörde? Ich hatte diesen Begriff schon einmal gehört und brachte diesen mit unserem Empfinger Bürgermeister Truffner in Verbindung und konnte über ihn, trotz Wochenende, in Erfahrung bringen, dass wir uns bei der Gemeinde schriftlich in Quarantäne zu melden haben und diese dann, nach Vorlegen eines negativen Testergebnisses, die Quarantäne aufheben wird."

Nach der Landung in Stuttgart habe es von der Bordcrew aber keine weiteren Informationen gegeben. Lamsfuss schreibt: "Im Terminal angekommen folgten wir dem für uns sehr gewohnten Weg zum Ausgang, passierten die Gepäckbänder und verließen den Sicherheitsbereich, vorbei an den dort wartenden Zollbeamten, die vornehmlich Passagiere aus Bulgarien kontrollierten, die kurz vor uns gelandet waren. Ich ging ja davon aus, dass auch wir nun kontrolliert und gefragt werden, wo wir herkommen und ob wir bereits einen Corona-Test mit Ergebnis vorliegen haben. Fehlanzeige, es hat niemanden interessiert. Und so standen wir innerhalb weniger Minuten draußen vor dem Flughafenterminal, in Freiheit, ohne dass sich irgendjemand für uns interessierte. Corona-Testpflicht? Wir hätten in ein Taxi steigen können und weg wären wir gewesen, weg von all den bürokratischen Umständen und weg von Quarantäne."

Namen wurden beim Test nicht aufgenommen

Gesetzestreu begaben sie sich auf direktem Wege zum Testcenter, das der Flughafen in einem Anbau zu Terminal 1 eingerichtet hat. Dort bekamen sie einen Begleitschein sowie einen Barcodeaufkleber für das Teströhrchen und man verwies sie an eine freie Kabine, in welcher der Test stattfand. "Die freundliche Dame, die den Test durchführte, teilte mir auf Nachfrage noch mit, dass das Ergebnis wohl in zwei bis drei Tagen vorliegen und bei Verwendung der neuen Corona-App auf dem Handy erscheinen würde.", dass die Tests vom Samstag noch nicht bearbeitet wären, Wochenende halt, und wir somit wohl länger in Quarantäne bleiben müssten bis die Tests abgearbeitet seien." Während des gesamten Testprozesses habe niemand einen Ausweis oder eine Bordkarte sehen wollen. "Wir hätten auf dem Formular uns auch als Max und Melanie Mustermann ausgeben können und keiner hätte es gemerkt. Wie gesagt, wir hätten auch vorher einfach nach Hause fahren können und keiner hätte uns registriert."

Lamsfuss fragt sich nun, was politisch falsch läuft. "Es ist jetzt Dienstag früh, wir sitzen seit Sonntagmittag zuhause und befinden uns in Quarantäne und leben aus der Tiefkühltruhe, denn Einkaufen ist uns ja untersagt. Ein Testergebnis lässt bisher vergeblich auf sich warten. Meine Lebensgefährtin hat sich ein Homeoffice eingerichtet, um in Abstimmung mit ihrem Arbeitgeber wenigstens ihrem Job nachgehen zu können. Ich bin selbstständig und hätte diese Woche zahlreiche Termine wahrzunehmen gehabt, die ich aufgrund der Quarantäne alle absagen musste, weil ich auf ein Testergebnis warte, was Tage dauern kann. Da kommt dann schon die Frage auf, ob unser Gesundheitsminister Spahn nicht eine völlige Fehlbesetzung in seiner Position ist. Hatten er und seine Behörde nicht seit März genug Zeit, entsprechende Testkapazitäten aufzubauen als dass so ein Corona-Test das Ergebnis in wenigen Stunden liefern müsste? Ist es dem Herrn Spahn eigentlich bewusst, was für ein wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, wenn Tausende Menschen in Quarantäne sitzen und ihren Tätigkeiten nicht oder nur unzureichend nachgehen können, nur weil es zu wenige Laborkapazitäten gibt und diese dann auch noch am Wochenende geschlossen sind?"