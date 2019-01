Empfingen Gfrörer und Eppler kooperieren

Empfingen/Dornstetten. Eine für beide Seiten erfreuliche Einigung verkünden Michael und Gebhard Gfrörer, Geschäftsführer des Empfinger Planungsbüros Gfrörer, und die Inhaber des Dornstetter Ingenieurbüros Eppler, Ulrich Kornhaas und Rolf Fleig, am Montag in einer Pressekonferenz: Beide Büros wollen ab 1. Februar kooperieren, statt sich Konkurrenz zu machen. Michael Gfrörer berichtet, wie schnell beide Firmen zu einer Einigung gefunden haben: "Vor Weihnachten saßen wir zusammen und haben uns Gedanken über die Zukunft gemacht." Das Ergebnis stand schnell fest und sieht folgendermaßen aus: Die Büros wollen sich in Zukunft auf ihre ursprünglichen Kernkompetenzen konzentrieren und Überschneidungen in ihrem Angebot vermeiden. Das Anfang der 1950er-Jahre von Alwin Eppler gegründete Büro mit heute 43 Mitarbeitern hat seinen ursprünglichen Schwerpunkt im Bereich der Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Wasserbau. Damit hatte sich das Unternehmen zu einem Dienstleister vor allem für Kommunen, aber auch für gewerbliche und private Kunden entwickelt. Auch das Büro Gfrörer, das 1986 von Gebhard Gfrörer als Einmannbetrieb gegründet wurde und heute 32 Mitarbeiter hat, bedient hauptsächlich kommunale Auftraggeber in den Bereichen Umwelt, Verkehr und Stadtplanung. Im Zuge des Deals der beiden Büros wird Eppler seinen Fokus auf Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und den Wasserbau legen. Dafür wird die Abteilung Infrastruktur, die für Bauleit- und Erschließungsplanung zuständig ist, von Eppler ausgegliedert und dem Büro Gfrörer angeschlossen. Die 15 Mitarbeiter umfassende Abteilung Infrastruktur soll als eigenständige Niederlassung in Dornstetten als Bestandteil von Gfrörer entstehen. Michael Gfrörer sagt: "Durch die Fokussierung auf die jeweiligen Kernkompetenzen ist es den beiden Büros künftig möglich, als Partner auch größere Projekte abzuwickeln und in diesen Bereichen in den Wettbewerb einzutreten."

Die Kooperation macht beide Unternehmen wettbewerbsfähiger. Gfrörer sagt: "Man stellt fest, dass sich in dem Bereich der kommunalen Betreuung immer wieder größere Einheiten bilden." Große Unternehmen, beispielsweise aus China, würden auch hierzulande Investitionsmöglichkeiten in kleineren Betrieben sehen, sagt Kornhaas. Der Gefahr, die weithin bekannt ist als "der Größere frisst den Kleineren", wollen die Büros mit ihrer Kooperation entgegenwirken. Gebhard Gfrörer sagt: "Wir wollen mittelständig und bodenständig bleiben. Unser Geschäft ist sehr personenbezogen, und wir haben es geschafft, dass uns viele Leute die Treue halten."

Die Umstrukturierungen in den Unternehmen haben keine Auswirkungen auf die Kunden. Michael Gfrörer ist es wichtig, zu betonen: "Für die bisherigen Auftraggeber der beiden Planungsbüros wird sich nichts ändern. Geschlossene Verträge werden gewohnt zuverlässig abgearbeitet und künftige Leistungen können noch kompetenter abgebildet und bearbeitet werden."