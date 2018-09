Empfingen Gewerbesteuer füllt die Kasse

Eine Nachtragssatzung muss laut Gemeindeordnung erstellt werden, wenn bisher nicht veranschlagte Ausgaben an einzelnen Haushaltsstellen geleistet werden müssen. Die ab November besetzte Stelle eines Ortsbaumeisters machte es für die Gemeinde erforderlich, eine Nachtragssatzung zum ursprünglichen Haushaltsplan zu erstellen. Durch den neuen Ortsbaumeister fallen in diesem Jahr noch zusätzliche Personalkosten in Höhe von 12 000 Euro an.

Zuweisungen vom Land

In dem Nachtragshaushalt sind einige Haushaltspositionen aktualisiert worden. Das Volumen des Verwaltungshaushalts hat sich um 228 000 (+1,93 Prozent) erhöht. Hauptverantwortlich für die Mehreinnahmen sind Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 120 000 Euro. Höhere Steuereinnahmen des Landes haben der Gemeinde über die Einkommensteuer 55 000 Euro in die Kasse gespült.