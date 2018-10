Empfingen Gespanntes Warten auf Bläsergruppe

E mpfingen. Auf dem Parkplatz vor dem Empfinger Seniorenheim in der Schanzgasse wurden für das Herbstfest mehrere Tischgruppen aufgebaut. Bei schönem Wetter erfreuten sich die Bewohner an Kaffee und Kuchen und warteten gespannt auf das Unterhaltungsprogramm, das Regina Pretzl zusammengestellt hatte. Heimleiterin Beate Hellstern begrüßte. Das Ehepaar Max und Marlene Rapp aus Locherhof bei Dunningen – laut Beate Hellstern die Haus- und Hofkapelle – unterhielt die Heimbewohner und Gäste mit ihren Akkordeons. Außerdem machte dieses Mal die Bläsergruppe des Musikvereins mit ihrem musikalischen Leiter Uwe Wagner den Heimbewohnern ihre Aufwartung. Gekonnt zeigten sie, dass das Instrumentenspiel, das sie seit September 2017 erlernen, viel Spaß macht.

An diesem Nachmittag wurden die Heimbewohner auch von Ceyda Demicci und Tereza Ozer betreut. Die beiden besuchen derzeit die zehnte Klasse der Realschule und machen ein 15-stündiges soziales Projekt im Seniorenheim Schanzgasse. Am Ende müssen sie für den Ethikunterricht einen Bericht schreiben. Beiden macht es viel Spaß, wie ihre Mimik an dem Nachmittag immer wieder zeigte. Bestens gelaunt kümmerten sie sich um die Belange der Heimbewohner. Neben den Handreichungen und Hilfe stelllungen gehört auch das persönliche Gespräch zum Inhalt des sozialen Projektes.