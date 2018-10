Empfingen Gesangsstarke Rentner singen Lieder aus Empfingen

Am nächsten Tag trat man nach reichhaltigem Frühstück die Heimreise an. Als Zwischenziel wurde das Frühschoppenkonzert in Oberstaufen angesteuert. Die Kapelle Alpenblech, bekannt aus Funk und Fernsehen unterhielt die Gäste bei herrlichem Wetter auf dem voll besetzten Marktplatz mit böhmischen, aber auch modernen Musikstücken. Weiter ging es am Nachmittag in Richtung Meckatz zur Einkehr in die Braustube der Mackatzer Löwenbrauerei. Gutes Essen und ein gemütlicher Umtrunk rundeten das Wanderwochenende ab.