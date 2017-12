Empfingen Geplante Trasse ist 700 Meter zu lang

Empfingen. Es war der erste Besuch von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) im Empfinger Rathaus. Bürgermeister Albert Schindler und einige Gemeinderäte setzten sich mit Hermann an einen Tisch, um mit ihm über die Pläne zu einer Umgehungsstraße zu sprechen. Ein Weihnachtsgeschenk für den Ende des Monats in den Ruhestand gehenden Bürgermeister, wie etwa die Zusage des Landes zu einer Nordumgehung, gab es allerdings nicht. Hermanns Aussagen brachten eher Ernüchterung. Voller Elan führte Schindler die Notwendigkeit einer Ortsumfahrung aus. Verkehrszählung aus den Jahren 2003 und 2010 haben ergeben, dass täglich rund 10 000 Fahrzeuge durch Empfingen fahren. Die Ortsdurchfahrt ist zudem dicht bebaut, so dass die Staub- und Lärmbelastung besonders hoch ist. Schon 2014 wurde das Projekt Nordumgehung in den Generalverkehrsplan des Landes mit Vollzug zwischen 2015 und 2024 aufgenommen. In der ersten Runde zur Planungsfreigabe war die Nordumgehung dann aber nicht dabei.

Hermann lobte das Engagement von Schindler: "Sie haben Feuer bis kurz vor der Pensionierung", sagte Hermann. Zum Thema Straßenbau sagte er: "Wir müssen über das ganze Land reden. Ich habe schon Projekte aus den 50er- und 60er-Jahren eingeweiht." Das Land habe in letzter Zeit einen Sanierungsstau abgebaut. Nun würden 130 Ausbaumaßnahmen anstehen, die vom Land alle gleich behandelt werden müssten. Sprich: Objektive Kriterien zählen. Hermann führte aus, welche Prinzipien das Land anwende, um über Straßenbauprojekte zu entscheiden: "Es sollte möglichst flächensparend gebaut werden. Außerdem sind ökologische Untersuchungen notwendig." Zum Plan der Empfinger Verwaltung, östlich der Autobahn eine Nordumgehung zu bauen, legte ein Mitarbeiter Hermanns die Fakten auf den Tisch: "Die geplante Trasse ist 700 Meter länger als vom Land vorgesehen." Die Gemeinde würde mehr Fläche versiegeln als notwendig, dadurch seien auch die Kosten höher.

Das Land nimmt ökologische Einwände sehr ernst