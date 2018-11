Empfingen Gemeinsames Fest

Em pfingen-Wiesenstetten (jb). Nachdem die Kinder des bisherigen Wiesenstetter Kindergartens bei den Kleinen Strolchen in Empfingen eine neue Heimat gefunden haben, bot es sich an, dieses Jahr an St. Martin etwas gemeinsames zu machen. So versammelten sich die Kinder aus Wiesenstetten mit den Kindern des Kindergartens Kleine Strolche vor dem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Wiesenstetten, galt es doch auch dort, sich an das Wirken des Heiligen Martin zu erinnern und dies einerseits mit einem Spiel der Kindergartenkinder, aber auch fast real von Tobias Schwarz als Bettler und Katharina Schwarz als St. Martin auf dem Pferd Joy in Szene zu setzen.