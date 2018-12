Empfingen Gemeinsam singen zum Lob Gottes

Im Mittelpunkt stand die Ehrung von zwei langjährigen aktiven Chormitgliedern. Geehrt wurden Brigitte Linder für 15 Jahre und Hermann-Josef Speier für zehn Jahre Mitgliedschaft im katholischen Kirchenchor.

In seiner Laudatio hob Wilfried Brenner hervor, dass die Geehrten in vielen Jahren dem Kirchenchor nicht nur ihre Stimme, sondern auch einen großen Teil an Freizeit geschenkt haben.

Hermann-Josef Speier gehört nicht nur dem katholischen Kirchenchor in Empfingen an, er singt schon seit viel längerer Zeit im katholischen Kirchenchor in Fischingen, früher auch im katholischen Kirchenchor Haigerloch und seit 1980 im Schiedsrichterchor Zollernalb mit. Ehrungen gab es schon vom Deutschen Chorverband, dem Schwäbischen Chorverband und dem Zollernalb-Sängergau. Speier kann auf sehr lange, 65-jährige Sängertätigkeit zurückblicken.