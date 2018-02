Empfingen "Gemeinsam feiern" startet

Empfingen/Sulz. Nur formal sind sie eine Gesamtkirchengemeinde: Die evangelischen Kirchengemeinden Empfingen, Mühlheim und Renfrizhausen. Doch jede Gemeinde hat ihren eigenen Pfarrer und ist relativ selbstständig. Beziehungen zwischen Gemeindemitgliedern der verschiedenen Orte gibt es nur vereinzelt. So beschreibt Christoph Gruber, evangelischer Pfarrer in Empfingen den Status Quo. Das soll sich ändern. Seit es den Pfarrplan 2024 gibt, ist klar, dass eines Tages die Empfinger Pfarrstelle wegfallen wird. Dann wird eine engere Zusammenarbeit der Gemeinden unausweichlich sein. Pfarrer Gruber sagt: "Unsere Initiative "gemeinsam feiern" ist nicht die Antwort auf den Pfarrplan, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und auszuprobieren."

Zwölf Leute im Team

Der Grundstein für die Initiative ist gelegt: Zwölf Leute aus allen drei beteiligten Orten haben sich seit Herbst getroffen, damit die Gesamtkirchengemeinde noch in diesem Monat zum ersten Mal gemeinsam feiern kann. Als Auftakt geplant ist ein laut Gruber "besonderer Gottesdienst" am Sonntag, 25. Februar, im evangelischen Gemeindehaus in Empfingen. Gruber sagt: "Der Gottesdienst soll anders sein. Wir haben beispielsweise eine Liederliste erstellt." Wichtig ist es dem Team von "gemeinsam feiern", dass die Gottesdienstbesucher am 25. Februar miteinander in Kontakt kommen. Da das während des Gottesdienstes schlecht geht, gibt es zuvor ein Stehcafé und anschließend Mittagessen. Gruber sagt: "Unsere Hoffnung ist, dass dadurch Beziehungen entstehen, die dann vielleicht auch in anderen Arbeitsfeldern der Gemeinde eine Fortsetzung finden."