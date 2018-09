Empfingen Gemeinde wird zum digitalen Vorreiter

Empfingen. Bürgernähe mal anders: Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner hilft bei der Katzensuche. Ja, sie haben richtig gelesen. So manchem verlorenen Vierbeiner hat er schon wieder den Weg nach Hause geebnet. Denn Truffner betreut den neuen Facebook-Auftritt der Gemeinde im Alleingang. Sein Vorgänger Albert Schindler hatte zugegeben, dass er die digitale Welt nicht mehr erobern wollte. Sein Nachfolger sollte das richten. Und der Neue liefert tatsächlich: mehrere Facebook-Beiträge am Tag. Gibt es etwas Neues in der Gemeinde zu vermelden, dann dauert es nicht lange und der Empfinger Facebook-Auftritt informiert. Oder hilft, wenn wieder mal ein Kater abhanden gekommen ist.

Nicht das einzige Lifting

Es ist nicht das einzige Lifting, dass die Gemeinde aktuell erlebt und noch erleben soll. Ein neues Logo soll für Wiedererkennungswert sorgen. Auch die Homepage hat bereits einen frischen Anstrich bekommen. Modern, übersichtlich und informativ: Der neue Internetauftritt kann sich sehen lassen. Ob Homepage oder Facebook, so manche Nachbargemeinde hat Empfingen damit innerhalb kürzester Zeit überholt. Horb, Eutingen oder Haigerloch – keine dieser Gemeinden hat bisher einen Facebook-Auftritt. Dabei gilt das mittlerweile als wichtiges Vermarktungsinstrument.