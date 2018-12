Empfingen Gemeinde will Leerstände verhindern

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde dieser Vorschlag der Gemeinde begrüßt, allerdings gab es auch leise Warnungen. Rat Andreas Seifer kommentierte: "Etwas mehr Anreiz zu schaffen ist gut, aber irgendwann muss man den Deckel drauf machen." Uwe Gfrörer fragte deshalb auch: "Was ist, wenn wir überrannt werden? Werden es durch die Herabsenkung der Altersgrenze nicht zu viele Objekte?" Außerdem wurde diskutiert, ob es nicht sinnvoll sei, einen Stichtag für die Bewerbungen einzuführen und ob man das Geld nach dem Gießkannenprinzip ausschütten sollte. Uwe Gfrörer sprach sich aber gegen einen Stichtag aus: "Wenn die Frist dann abgelaufen ist, muss ein Antragssteller womöglich ein Jahr warten. Das macht doch keinen Sinn. Es ist doch besser, es passiert was mit dem Gebäude." Armin Hellstern fragte noch nach, ob man sich mit dieser Förderung in einem ähnlichen Rahmen wie beim ELR-Programm befinde. Dies sei so, bestätigte die Verwaltung.