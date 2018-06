Empfingen Gemeinde funktioniert nur in Vielfalt

Neid und Missgunst und auch Furcht vor dem Unbekannten dominieren laut Hiller oftmals das Zusammenleben der Menschen. Auch das Wort Jesu "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" gelte selbstverständlich auch für Menschen aus anderen Kulturkreisen, sei aber nicht so einfach umzusetzen, denn schließlich sei der "Mensch immer erst Mensch, dann Christ".

In ihrer kulturellen Identifikation definieren sich Menschen über äußere Merkmale wie Essgewohnheiten, Traditionen und Bräuche, aber auch Sprache und Glauben seien wesentliche Merkmale, mit denen kulturelle Unterschiede greifbar werden. Kultur habe und brauche per Definition also Grenzen.

Und die Aufgabe einer Gemeinde fange immer genau da an, wo sie über diese Grenzen hinweggehe, erklärte Hiller. Eine christliche Gemeinde dürfe aber gerade diese Unterschiede "nicht platt machen", sondern müsse die Menschen vereinen.

Denn Gemeinde funktioniere immer nur in der Vielfalt und diese Vielfalt müsse auch nach außen hin sichtbar sein. Verschiedene Kulturen müssen – so Hillers Überzeugung – also im Alltag einer funktionierenden Gemeinde vorkommen.

