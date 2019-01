Empfingen Gedächtnisstätte für die Gefallenen

Empfingen. In Empfingen regten der damalige Pfarrer Johann Nepomuk Mayer, der unter nationalsozialistischen Repressalien gelitten hatte, sowie Baumeister Reinhardt Reich, der selbst zwei seiner Söhne im Krieg verloren hatte, an, eine Gedächnisstätte einzurichten. Die Idee, im Zuge einer Friedhofserweiterung eine Gedächtniskapelle für die Opfer der beiden Weltkriege zu errichten, fand bei der Bevölkerung großen Rückhalt.

Baumeister Reich, (3.8. 1868 bis 24. Oktober 1959) erstellte laut Heimbeitrag Heft sieben über die Kriegergedächtniskapelle Empfingen schon im Dezember 1945 einen Plan für eine Gedächtniskapelle. Bei einer Gemeinderatssitzung am 4. Februar 1946 wurde der Plan genehmigt, jedoch aufgrund der finanziell schlechten Lage der Gemeinde nur mit der Bedingung, dass das Bauvorhaben mit Spenden finanziert werden müsse. Um die Finanzierung der Kapelle zu sichern, wurde im Jahr 1946 aufgerufen, für diese zu spenden. Der Baufreigabeantrag wurde am 12. Februar 1948 gestellt. Auch bei der damaligen französischen Militärregierung musste eine Genehmigung eingeholt werden. Planer und Bauleiter wurde Reich.

Reich schrieb in einer fünfseitigen handgeschriebenen Abhandlung in altdeutscher Schrift seine Gedanken zu diesem Bau unter dem Thema "Leid und Liebe – eine Friedhofskapelle als Kriegerdenkmal" nieder. "Eine Kriegergedächtnisskapelle nicht als verschleierten Militarismus erstelle die Gemeinde Empfingen, Kreis Hechingen, zum Gedenken an ihre gefallenen Söhne. Man könnte sagen, ist dies nicht zu früh, wo der Friede noch nicht einmal geschlossen ist. Hierauf ist zu antworten: Nein! Denn kann man eigentlich zu früh denen gedenken, die in gutem Glauben ihr Leben für uns gaben. Die Gemeinde Empfingen wollte nichts anderes als eine würdige Stätte des Gedenkens und heiliger Trauer für ihre gefallenen Söhne mit diesem schaffen. Mit voller Hingabe trat die ganze Bewohnerschaft, jung und alt, mit Geldspenden und Arbeitsleistung heran an das Werk und hat dies in den harten Nachkriegsjahren vollendet. Hier gebürtige und auswärts wohnenden Bürgersöhne und Töchter haben in lobenswerter Weise in reichem Maße gespendet. Es ist mit der dankbaren Hilfe eine edle Schöpfung entstanden, die den Friedhof und seine neu angelegte Erweiterung harmonisch zusammenschließt. Die Kapelle schließt sich keinem anderen Baustil an, ist dem Ortsbild gut angepasst, ganz aus Naturstein erbaut. Die in die Mauerfläche eingefügten Fenster spenden dem Innenraum Licht und sind mit verbleitem Kunstglas ausgeführt. Das Dach ist gegen Osten abgewalmt, und auf der westlichen Giebelseite erhebt sich das gefällige Türmchen mit seinen vier Schalllücken und der sinnvollen Bekrönung. An der Spitze der Bekrönung ist der Stern, der uns den Weg nach Bethlehem zeigt. Etwas tiefer ist als Windfahne, ein Mond in Sichelform und gegenüber ein Engel mit der Posaune (...) Im Turm hängt eine Glocke mit der Inschrift: ›Heiliger Josef, bitte für uns und unsere Gefallenen.‹ Die Glocke wird immer am Todestag der Gefallenen und beim Begräbnis eines Verstorbenen geläutet. An der Nordseite der Kapelle ist ein geräumiger Vorplatz, von wo aus man durch das einladende Bogentor in den unter die Empore eingefügten vergitterten Vorraum und dann in die Kapelle eintritt, wo uns der Blick gleich auf den im Chor befindlichen Altar lenkt. Der Altar zur Kapelle, in harmonischem Stil ausgeführt, lehnt sich an der Wand an mit dem wuchtigen Kreuz, das vom Tabernakel aus zur Höhe ragt, und ist flankiert mit zwei Tafeln, auf denen die Namen der zwölf Gefallenen verzeichnet sind. Auf der einen Tafel ist auch Raum vorbehalten zum Aufzeichnen der Namen der 30 Vermissten."