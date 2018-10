Empfingen "Für jeden gibt es einen Weg"

Empfingen. Martin Schad ist von Geburt an gehbehindert, seine linke Hand fehlt beziehungsweise es ist nur ein Armstumpf vorhanden, die vier Finger seiner rechten Hand sind nur eingeschränkt beweglich. Und doch ist er sehr lebensfreudig. Schon bereits mit sieben Jahren hat er an der Musikschule begonnen, das Spiel der Trompete zu erlernen. Er habe gute Lehrer gehabt, die ihn unterstützt hätten. Auch von seinen Eltern sei er sehr gefördert worden. Mit seinem Bruder Berthold, der Akkordeon spielte, sei er einige Jahre als Duo aufgetreten und habe in einer Band mitgespielt. Die Musik mache ihm Spaß und erfülle ihn, so Schad. Bei seiner Trompete habe ein Instrumentenbauer nur einen kleinen Umbau machen müssen, damit er die Trompete halten kann. Schad spielt auch Schlagzeug. Dabei helfe ein Lederband, in dem ein Schlagstock befestigt ist.

Es gebe schließlich nur zwei Wege für behinderte Menschen: Entweder man ziehe sich zurück und denke nur noch über seine Situation nach oder man bemühe sich, durch Willensstärke ein normales Leben zu führen. Man müsse selbst die Kraft entwickeln, damit umzugehen. "Für jeden gibt es immer einen Weg, man muss ihn nur angehen", sagt Schad.

Seine musikalische Begabung mündete in einem Studium am an der Musikhochschule in München. Heute unterrichtet Schad an zwei Musikschulen als Lehrer für Trompete und konzertiert unter anderem als Solist oder als Orchestermitglied in ernster und Unterhaltungsmusik.