Empfingen Frauen fahren an den Bodensee

Mit der Zahnradbahn ging es in das hoch über dem See gelegene Biedermeierstädtchen Heiden, wo man genügend Zeit zur freien Verfügung hatte. Durch die liebliche Landschaft des Appenzeller Landes ging die Reise wieder hinunter zum Bodensee. Zum Abschluss des Tages gab es in Steißlingen ein leckeres Dünnele oder Dinnede-Essen.

Wieder in Empfingen angekommen, war sich die lustige Gruppe einig: Es war ein toller Tag am "schwäbischen Meer" bei tollem Wetter und guter Laune.