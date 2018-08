Empfingen Fragen beantworten, Punkte sammeln

Empfingen. Bei mehreren Spielen ging es darum, richtig zu raten und Punkte zu sammeln. Empfingens Pfarrer Christoph Gruber hatte die Moderation übernommen. Dann ging es los: In einem ersten Spiel wurden Ausschnitte von Bildern gezeigt. Die Aufgabe: Was ist zu sehen, wenn das Bild ganz gezeigt wird? Zudem galt es, Fragen zu beantworten, die von den Kindern an die Erwachsenen gestellt wurden oder umgekehrt. Zum Beispiel: "An welchen Geruch aus deiner Kindheit erinnerst Du Dich? Und was verbindest Du damit?"

Knifflige Scherzfragen

Beim zweiten Spiel mussten zehn Bilder angeschaut und dann dazu sechs Fragen beantwortet werden: Wie viele Tiere waren zu sehen? Welche Farbe hatte der Rucksack des Wanderers?