Empfingen feiert von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Juli, sein 1250-jähriges Bestehen. Beginnen wird das Jubiläumswochenende offiziell am Freitag, 1. Juli, um 18.30 Uhr mit einem musikalischen Fassanstich vom Musikverein Empfingen.















Empfingen - Der Musikverein feiert dieses Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Beim Fassanstich mit dabei sind der Freudenstädter Landrat Klaus Michael Rückert und Bürgermeister Ferdinand Truffner. Anschließend wird Walter Schulz aka DJ Wall-E die Bühne übernehmen. Walter Schulz ist Radiomoderator und DJ bei Hitradio Antenne 1 und bereits vom Feiertag 2019 bekannt. Er will die Gäste auf den Überraschungsgast des Abends einstimmen: Gregor Hägele.

Er war Kandidat bei "The Voice of Germany", schaffte es bis ins Halbfinale und ging nach der Staffel noch mit auf große Tour. Danach war der gebürtige Schwabe Teilnehmer beim Vorentscheid für den deutschen Beitrag des "Eurovision Song Contests" 2019, und seit eineinhalb Jahren arbeitet er an eigenen Songs. Auf Deutsch. Sein Hit "Paracetamol" sorgte für Aufsehen, und für seine zweite Single "Zuckerschock" hat sich der 21-Jährige an den Sounds der NDW-Welle der 80er inspirieren lassen. Im Anschluss von Gregor Hägele übernimmt wieder Walter Schulz als DJ.

Kyle Pearce wird am 2. Juli die Bühne rocken

Ab 16 Uhr ist Festbetrieb, ab 18 Uhr wird dann die Hitradio-Antenne-1-Band die Gäste auf der Show-Bühne begrüßen und Empfingen zum beben bringen. Die Band ist wohl noch allen Empfingern bekannt vom "Antenne-1-Feiertag" 2019. Während die Ballonsportgruppe Horb am Neckar mit dem Antenne-1-Heißluftballon-Team das Heißluftballon-Glühen auf dem Gelände vorbereitet, wird ein Überraschungsgast die Bühne rocken: Kyle Pearce.

Der mit mehrfach Platin ausgezeichnete Künstler hat mittlerweile weit über 100 Millionen Streams auf Spotify erreicht. Seine Musik und seine Texte bieten eine Mischung aus Akustik und Pop. Er stand bereits mit einer Reihe von australischen Top-Musikproduzenten im Studio.

Leony möchte als Solokünstlerin richtig durchstarten

Bei Auftritten ist er hauptsächlich als Solokünstler zu sehen, während er durch den präzisen Einsatz seiner Akustikgitarre überzeugt. Kyle ist in ganz Europa auf einigen der größten Festivals und in vielen angesehenen Live-Musik-Locations aufgetreten.

Es gibt noch einen besonderen Gast: Leony. Mehr als 230 Millionen weltweite Streams und Kollaborationen mit Alan Walker, Vize, Dimitri Vegas oder Rompasso sprechen eine eindeutige Sprache. Jetzt möchte Leony auch als Solokünstlerin richtig durchstarten.

Für ihre Collab "Paradise" mit Vize & Joker Bra wurde sie Anfang 2021 mit Gold in Deutschland und Platin in Österreich ausgezeichnet. Auch bei dem Welthit "Never Let Me Down" von Vize & Tom Gregory wirkte Leony als Songwriterin mit. Der Song erhielt 2020 sämtliche Gold- und Platinauszeichnungen in Deutschland, Polen, Österreich und der Schweiz.

Projektchor umrahmt ökumenischen Gottesdienst

Mit ihrer aktuellen Solosingle "Faded Love" beweist Leony, dass sie es auch ohne Big-Name-Features drauf hat. Die Single kletterte in Windeseile in die Top 30 der offiziellen deutschen Airplaycharts und läuft auch auf internationalen Radiostationen. Im Anschluss übernimmt wieder die Hitradio-Antenne-1-Band und führt durch die Jubiläumsnacht.

Der Jubiläumssonntag wird mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Fürst und Pfarrer Christoph Gruber eröffnet. Exklusiv umrahmt wird der Gottesdienst vom neuen Projektchor, der sich eigens für das Jubiläum gefunden hat und schon kräftig am proben ist.

Nach dem Gottesdienst geht das Jubiläumswochenende in Richtung Blasmusik. Den Frühschoppen bestreiten wird die Stadtkapelle Rottenburg am Neckar, ein circa 60-köpfiges ambitioniertes Höchststufenorchester, welches auch in verschiedenen Ensembles auftritt.

Musikverein Wiesenstetten spielt erstklassige Unterhaltungsmusik

Im Anschluss übernimmt der Musikverein Wiesenstetten das Regiment und die Show-Bühne. Mit über 80 Aktiven ist der Musikverein auch ein musikalisches Aushängeschild der Gemeinde Empfingen – und überregional bekannt für erstklassige Unterhaltungsmusik.

Parallel zur Blasmusik auf der Showbühne findet dann auch ein Kinder- und Jugendfest mit verschiedenen Spiel- und Spaßstationen auf dem Gelände statt. Die ATM Events Agentur Rottenburg, die auch bei der Konzeption des Jubiläumsjahrs tatkräftig unterstützte, wird mit Spielstationen, an welchen man mit einer Stempelkarte Stempel "erarbeiten" kann, aufwarten.

Neben der Hüpfburg von Hitradio Antenne 1 wird es auch Bullriding, eine Kletterwand, XXL Dart, Riesenrutsche, Kinderschminken mit Glitzertattoos und einem AOK Erlebnis-Bus geben.

Gewinnspiel für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche können dann mit einer Stempelkarte am Gewinnspiel teilnehmen, dessen Preise um 17.30 Uhr auf der Show-Bühne verlost werden. Die Preise werden allerdings nur an anwesende Teilnehmer ausgegeben, damit auch die Spannung auf dem Gelände erhalten bleibt.

Ab 17 Uhr übernimmt die Band Secondhands. Das Akustiktrio mit Hans Ruff, Stephan Schlegel und Otto Hoppe, macht den musikalischen Spagat zwischen den Epochen. Die drei Jungs transportieren stilbewusst die Atmosphäre der Sechzigerjahre bis heute.

Klischees werden oft mit einem Grinsen ausgespielt. In rein akustischer Besetzung wartet das Trio mit eigenen Interpretationen bekannter Stücke auf. Genreübergreifend reicht das Repertoire von Oldies, Klassikern der Rock- und Popgeschichte bis zu aktuellen Titeln der Charts.

Zahlreiche Info- und Erlebnisstände

Parallel zu den Auftritten auf der Show-Bühne und auf dem Gelände warten zahlreiche Sponsoren und Firmen mit Info- und Erlebnisständen auf dem Gelände auf. Von Action, Fotobox bis hin zu Gewinnspielen und Informationsständen stehen örtliche Firmen für die Besucher bereit und runden so das Angebot zum Jubiläum ab. Gegen 20 Uhr wird dann das Jubiläumswochenende ausklingen.

Kulinarisches

Über das gesamte Wochenende wird es auch Kulinarisches geben. So bewirten örtliche Vereine Hand in Hand mit Gastronomen der Region und Caterern von Foodtrucks. Das Essensangebot reicht von Roter Wurst über Asia-Nudeln, Kässpätzle oder Schupfnudeln bis hin zu Gyros, Chili con Carne oder gar Frühlingsrollen. So ist für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas im Angebot. Getränke in jeglicher Form runden das Angebot ab.

Weitere Informationen

Mehr Infos gibt es auf der Homepage der Gemeinde Empfingen, in den Sozialen Medien der Gemeinde Empfingen – natürlich auch in der Empfi-App.

