Empfingen "Faszination Schwarzwald" steht an

Waldachtal-Salzstetten. Speziell für den Herzsport und die Gesundheit der Teilnehmer veranstaltete der Verein im vergangenen Vereinsjahr insgesamt 37 Übungsabende, die durchweg beliebt sind und deshalb auch besonders gut besucht waren. Gebauer hob in seinem Bericht vor allem hervor, dass entlang des "Herzwegs" Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen wurden und am "Herzplatz" unter Leitung von Beate Gebauer und Susanne Luger eine Sommerwiese eingesät wurde. Auch seien inzwischen an der Herzhütte Dank der Gemeinde Abfallbehälter installiert worden. Neben vielen Aktivitäten, die der Verein gemeinsam mit seinen Mitgliedern unternahm, standen Ausflüge, Wanderungen und andere gemeinsame Unternehmungen an.

In seiner Vorschau kündigte Gebauer an, dass auch in diesem Jahr bereits ein Jahresausflug unter dem Motto "Faszination Schwarzwald" am 30. Juni geplant sei. Die gemeinsame Wanderung setzte der Verein im August an. Im Rahmen der bundesweiten Herzwoche freut sich der Verein auf den Vortrag von dem Arzt Florian Bea, der am Samstag, 26. Oktober, stattfindet. Natürlich soll es neben der Adventwanderung (1. Dezember) noch einen Jubiläumsabend im Gemeindesaal am 29. Dezember geben, wo der Verein auf sein 20-jähriges Wirken zurückblicken wird.

Verein freut sich über eine stabile Kassenlage