Empfingen Fassanstich gelingt mit zwei Schlägen

Empfingen-Wiesenstetten. Ab 11.30 Uhr spielte am 1. Mai der Musikverein Balingen zum Frühschoppen und Mittagessen, dies unter Leitung von Sandra Mattes. Sie assistierte auch gerne Bürgermeister Ferdinand Truffner beim Fassanstich. Mit nur zwei Schlägen saß der Hahn und das Bier konnte angezapft werden. Im Vorfeld war zu hören, dass Bürgermeister Truffner beim Fassanstich eine sichere Hand habe, sozusagen auch hier Meister sei. Die Moderation dieses Tages hatte Martin Dietz.

Um 13.45 Uhr gab es ein Beinahe-Heimspiel mit dem Musikverein Empfingen unter Leitung von Uwe Wagner. Ab 16.30 Uhr lud die Band Honk and Blow zur Polkastimmung ein. Sie werden dirigiert von Sebastian Duffner. In nahezu vier Stunden zeigten sie souverän, dass sie in der gesamten Literatur der Polkas zuhause sind. Als Moderator zeigte Wolfgang Ruggaber, genannt Django, sein Talent. Er verkleidete sich als Schwarzwaldmarie.

Am bayrischen Tag gab es neben Kaffee und Kuchen auch bayrisches Essen, so Haxn, Ochsenbraten, Weißwurst und auch das Maß Bier durfte nicht fehlen. Vor dem Festzelt gab es einige Fahrgeschäfte, Losbude, Schießbude, Pfeilwerfen, Olympia-Express, ein Ufo-Jet für Kinder, Dosenwerfen und anders mehr.