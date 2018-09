Empfingen Experiment mit fiktivem Sterbedatum

Bräuning zeigte ein Bild auf einem Friedhof, in dem zwei Grabsteine miteinander sprechen: "Ich glaube, wir sind gar keine Grabsteine, sondern Meilensteine an einem Weg, der weiterführt." Auf seine Arbeit in einem diakonischen Werk hinweisend hob Bräunung hervor, dass Diakonie bedeute, gemeinsam durch den Staub der Straßen zu gehen.

Bräuning sieht seine Auftritte als eine Mischung aus Musik, Bildern und Texten. In den Einführungen zu seinen Liedtexten erzählte er immer wieder von seinen persönlichen Erlebnissen und Begegnungen. Daraus entstanden seine Lieder. Sein Vertrauen auf Gott ist in all seinen Ausführungen und Liedern ein wesentlicher Bestandteil. "Der Allmächtige nimmt sich unserer Sorgen an. Sei getrost und nicht verzagt, denn dein Gott ist mit dir, egal, was du tun wirst."

Nicht unendlich viel Zeit

Ein wichtiges Thema war im zweiten Teil des Konzertabends sein "Deadline Experiment". Darin beschreibt Bräuning das Leben mit seinem fiktiven Sterbedatum, ein Datum, das noch einige Jahre weit weg ist. Wie geht Bräuning damit gedanklich um? Ist es doch nichts anderes als ein Datum an sich. Bräuning erlebt damit immer mehr, dass er in sich geht, sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, aber dabei auch den Blick in die Zukunft nicht verpasst. Es ist die Erkenntnis, dass dem Schaffen und Nichtschaffen Grenzen gesetzt sind. "Wir sind Meister im Verdrängen, Verschieben, etwas auf die lange Bank schieben." Wenn man sich bewusst macht, dass man nicht alle Zeit der Welt hat, treffe man schneller Entscheidungen und überlege sich intensiv, was wichtig und was unwichtig ist. Damit sei ihm, nachdem das fiktive Datum vorbei war und Bräuning immer noch lebte, mehr Lebensqualität und Lebensfreude geschenkt worden. Mit geschenkter Zeit gehe man anders um als mit verrinnender Zeit, so sein Fazit.

Bräuning hat in Gemeinden im Jahr 70 bis 80 Termine. Er kommt auch in die neuen Bundesländer. Im kommenden Jahr feiert Bräuning ein Jubiläum: zehn Jahre Fernsehgottesdienst.