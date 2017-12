Empfingen "Euch allen ist heute der Heiland geboren"

Die Kinder der Kinderkirche hatten dafür in den vergangenen Wochen eifrig geübt. Zudem hatten die Eltern Stabfiguren dazu gebastelt. Das Material dazu war von verschiedenen Firmen gespendet worden. Am Ende des Krippenspieles wandten sich die Kinder an die Gottesdienstbesucher: "Ich lade euch alle ein, tretet ihr zur Krippe. Meine Botschaft gilt auch für euch. Sie gilt allen Menschen. Euch allen ist heute der Heiland geboren, auch für diejenigen, die nicht mehr glauben, die nicht mehr zur Kirche gehen, die nicht mehr hoffen können, die verzweifelt und mutlos sind. Das Kind in der Krippe ist für jeden da, für die Heimat- und Obdachlosen und Asylanten, für alle, die auf der Flucht sind, für die Armen und Traurigen, für die Kranken und Verlassenen, aber auch für die Glücklichen und diejenigen, die andere froh machen. Die Arme des Kindes in der Krippe sind weit. Die ganze Menschheit hat darin Platz."