Empfingen Esken erkennt Fortschritte in Empfingen

Leicht sei die bisherige Amtszeit für den jungen Bürgermeister nicht gewesen. Schon zu Albert Schindlers Amtszeit habe sich angedeutet, dass der Kindergarten in Wiesenstetten aufgrund von Nachwuchsmangel und Mängeln am Gebäude geschlossen werden müsste. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach Plätzen aufgrund von Geburtenentwicklung und Zuzug in Empfingen mittlerweile so hoch, dass der Kindergarten Reichenhalden erweitert werden sollte. "Die Kinderzahlen explodieren gerade", erklärte Truffner im Gespräch mit Esken. Seine Vision: eine Erweiterung in den Gebäuden des jetzigen Schulzentrums. "Eventuell könnte man hier in ein paar Jahren alles zusammenfassen", sagt Truffner.

Gleichzeitig entwickelt Empfingen weiteren Wohnraum. Zur Hilfe kommt der Gemeinde der Paragraf 13b des Baugesetzbuches, der die Entwicklung von kleineren Baugebieten vereinfacht. Dem entgegen steht der Grundsatz der Landesregierung, die Innen- vor die Außenentwicklung zu stellen.

Empfingen kenne das Problem vieler Kommunen: Einerseits gibt es eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, andererseits machen den Kommunen massive Leerstände innerhalb der Gemeindegrenzen zu schaffen. Allein 130 Bauplätze liegen in Empfingen laut Truffner brach. Oft befinden sich diese im Eigentum von Erbengemeinschaften. "Wir werden deswegen ein Ortsentwicklungskonzept angehen", sagt Truffner.

Esken gefiel vor allem, dass nicht nur Einfamilienhäuser entstehen, sondern auch Geschosswohnungsbau – das sind Gebäude, in denen mehrere Wohneinheiten entwickelt werden. Weiteres Großprojekt ist für Truffner das geplante Interkommunale Gewerbegebiet (IKG) gemeinsam mit der Stadt Horb. Auf 30 Hektar Fläche können sich jenseits der Autobahn örtliche und neue Unternehmen ansiedeln. "Platz für eine große Ansiedlung gibt es in Empfingen nicht mehr", sagt Truffner.