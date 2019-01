Empfingen "Es war eine Zeit des Umbruchs"

Empfingen. Wie geht man sein neues Amt als Bürgermeister an, wenn in der Gemeinde fast alles perfekt zu sein scheint? Wenn die Fußstapfen des Vorgängers Albert Schindler ziemlich groß erscheinen? Vor dieser Aufgabe stand Truffner vor gut einem Jahr. Die Bilanz könnte wohl so lauten: Truffner trat einfach nicht in diese Fußstapfen und betrat neue Wege. Auch im Pressegespräch wirkt er trotz seiner noch jungen Jahre – er wird am 1. Juni 30 Jahre alt – souverän, selbstsicher, aber auch bodenständig. So wie er auch schon in Wahlkampfzeiten auftrat, als die Kandidatenauswahl immer größer, fast schon unüberschaubar wurde, er sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen ließ.

Wenn Truffner etwas erklären will, dann holt er keine dicken Aktenordner aus dem Schrank. Dann steht er auf und geht an den großen Monitor mit Touchscreen am Besprechungsraum. Die Modernisierung der Gemeinde – sie lässt sich gut im Rathaus erkennen. "Ich habe sicherlich den ein oder anderen im Rathaus oder im Gemeinderat mit dieser Umstellung etwas überfordert", sagt er unumwunden. Dennoch: "Alle haben mitgezogen. Manches ging vielleicht zu schnell, manches zu langsam. Es war eine Zeit des Umbruchs, aber es ist eine sehr gute Zusammenarbeit." Der kurioseste "Ausbruch" der Modernisierungswelle? Das ist sicherlich "Empfi-TV". Truffner geht auf Facebook auf Sendung und informiert die Bürgerschaft über die neuesten Entwicklungen in der Gemeinde. Eine Spielerei, die es aber sogar ins Fernsehen schaffte. "Mir ist es auch wichtig, dass Empfingen für die Menschen überregional ein Begriff ist." Die Homepage ist umgebaut, und bald soll auch das Fördergeld für die Empfingen-App mit vorheriger Bürgerbefragung fließen.

Die Gemeinde erlebt einen Umbruch. Und das liegt auch an der unterschiedlichen Amtsphilosophie von Vorgänger Schindler und Nachfolger Truffner. Während der eine – Schindler – fast bei jedem Anlass und jeder Hauptversammlung selbst vor Ort war, ist der andere – Truffner – eigentlich fast immer online zu erreichen. "Ich bin nicht bei jeder Hauptversammlung dabei. Daran müssen sich die Empfinger vielleicht gewöhnen. Ich bin aber trotzdem immer für alle Vereinsvertreter ansprechbar." Mindestens einmal im Jahr gibt es dafür auch ein Koordinationstreffen der Vereine. Und im Februar gibt es die zweite Runde des Netzwerktreffens der Unternehmen und bald auch der Ärzte. Truffner wagt es auch, zwei Monate Elternzeit (gesplittet März/April und August/September) zu nehmen.