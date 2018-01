Empfingen "Es gibt einen Sanierungsstau"

Empfingen. Die Hockete begann mit einem Gottesdienst mit Dekan Alexander Halter, Kaplan Thomas Stricker und Diakon Karl Gemeinder. Anschließend traf man sich im Pfarrsaal. Dort begrüßte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ulrike Brendle haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal. Nach dem gemeinsamen Essen ergriff zunächst Dekan Halter das Wort: "Vorzeichen und Vorsätze sind wichtig. Was haben Sie sich für 2018 vorgenommen? Reicht uns das, was wir tun? Nein", so Halter. "Das Ehrenamt hat sich verändert. Unser Tun muss getragen sein von einer christlichen Ausrichtung. Dieses Vorzeichen sollte in unserem Planen und Denken stehen. Wie gelingt es uns. aus einer Gottesbeziehung zu leben?"

Halter ging auf die Leitlinien der Erzdiözese Freiburg ein, die kein festes Programm seien, sondern einen Rahmen bildeten. "Die Leitlinien haben ein spirituelles Vorzeichen gesetzt, das auch Antworten für unsere Seelsorgeeinheit gibt." Halter ging auch auf das ein, womit sich der Pfarrgemeinderat dieses Jahr beschäftigen muss. So solle eine Gebäudekonzeption entwickelt werden. Dabei gehe es um die Bausubstanz und die Kosten des Unterhalts. Was muss für einzelne Projekte entwickelt werden? Halter sagte es deutlich: "Es gibt einen Sanierungsstau. Beispielsweise müssten in Empfingen das Dach der Kirche und die Fenster saniert werden. In Neckarhausen müsste der Treppenaufgang gemacht werden. Was geschieht mit der Kapelle auf dem Priorberg? Brauchen wir die Pfarrhäuser? Sind sie gefüllt mit Leben?"

Im März gebe es mit der Bauabteilung des Erzbischöflichen Ordinariats eine Besprechung.