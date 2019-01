Empfingen Es brodelt und dampft beachtlich

Empfingen. Offensichtlich hatte der Wettergott seine Freude daran, denn er warf massig Schneeflocken und dicke Regentropfen über das närrische Volk. Keiner störte sich daran. Die Hexen waren in den Startlöchern, sie weckten mit unüberhörbarem "Narri Narro" die Narren im Ort mit viel Gezeter und Schabernack, denn es braute sich was zusammen. Der Hexenrat mit seinem Obermeister Patrick, geheimnisvoll umhüllt in roten Mänteln, wartete auf den sagenhaften Hexen-Krautsud.

Wie vielseitig die Empfinger Narrenfiguren sind, wurde eindrucksvoll bewiesen. Alle Gruppen waren am Platz, zum Beispiel der vornehme Elferrat, die sympathischen Schantele, Bajas und Domino, verschiedene Hexengruppen und die eleganten Damen vom Hofballett. Fröhlich und ausgelassen war die Stimmung, die Zuschauer machten mit, selbst kleine Kinder hatten keine Angst.

Die Hexen schleppten Wasser aus den verschiedenen Empfinger Quellen an, geheimnisvolle Kräuter wurden zugegeben, der Hexenkessel war endlich gefüllt, es brodelte und dampfte beachtlich. Der Zaubertrank wurde probiert, für gut befunden, er versetzte zumindest die Hexen in Begeisterung, auch die Zuschauer durften einen "wönzigen Schluck" probieren.