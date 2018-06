Empfingen Erste Rollstuhlausfahrt ist ein Erfolg

Empfingen. Nach einer umfangreichen Einweisung ging es mit sieben Rollstühlen "auf die Gass’". Vom Seniorenheim führte der Weg in den Brühl bis zum "Bienenhaus vom Bonifaz", wieder zurück und anschließend in der Fischinger Straße in Richtung Neubaugebiet Stunga. Aufgrund der sehr hohen Temperaturen wurde es sowohl für die älteren Herrschaften, obwohl gut behütet, als auch für die schiebenden Freiwilligen recht anstrengend, weshalb sich die Ausflügler schließlich zur Rückkehr entschlossen. Zuvor gab es eine nette Begegnung mit Damaris Engel, die im Garten ihre duftenden Rosen schnitt. Zur großen Freude schenkte sie nach einem angeregten Gespräch den Bewohnern eine "Königin der Blumen" für deren Aufenthaltsraum.

Neben der lebendigen Unterhaltung war es für die älteren Menschen auch einfach wieder eine Abwechslung in ihrem Alltag – und "endlich mal wieder frische Luft". Trotz des aufopferungsvollen Engagements des Pflegepersonals bleibt diesem nur selten Zeit für solche Exkursionen. Aus diesem Grund hatte Beate Hellstern, die Leiterin des Hauses, das Angebot des Seniorenbeirates gerne angenommen. Nach dieser gelungenen Premiere ist beabsichtigt, regelmäßig mit den Senioren eine Tour zu machen, wenn es die Witterung zulässt. Bei unwirtlichem Wetter "können wir doch auch zusammen singen", wünschte sich eine Dame und stimmte froh gelaunt schon mal ein Lied an. "Es ist schön zu sehen, mit so wenig den Leuten eine so große Freude zu machen", freuten sich auch die ehrenamtlichen Helfer.