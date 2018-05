Empfingen Erste "Light Night Party" ist ein Erfolg

Empfingen. Die "Light Night Party" fand im Jugend- und Kulturverein (JKV) in Empfingen statt. An diesem Abend haben zwischen 25 und 30 Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren teilgenommen. Das Ziel war, zum einen herauszufinden, wo sich die Jugendlichen in Empfingen aufhalten, welche Angebote sie nutzen und was sie sich in der Gemeinde wünschen. Zum anderen sollte festgestellt werden, wie groß das Interesse an einer Mitarbeit bei Projekten oder auch im Arbeitskreis Jugend ist. Zahlreiche Antworten dazu wurden anhand einer Umfrage gesammelt. Dafür gab es einen kostenlosen alkoholfreien Cocktail.

Zu Beginn der Veranstaltung stellten sich Bürgermeister Truffner, Jugendreferentin Maria Vitale und die Mitglieder des Arbeitskreises Jugend vor und informierten die Jugendlichen über ihre Möglichkeiten zur Jugendbeteiligung. Zusätzliche Unterstützung gab es von einigen Mitgliedern des JKV. Im Laufe des Abends hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich sowohl mit Gleichaltrigen als auch mit den Ansprechpartnern vor Ort über ihre Wünsche auszutauschen und zu unterhalten. Wünsche und Anliegen wurden dabei auf einem Flipchart festgehalten. Des Weiteren konnten die Jugendlichen, durch einen grünen oder einen roten Punkt ihre Einstellung gegenüber einer "Jugend-App" mitteilen. Diese wurde mehrheitlich befürwortet.

Außerdem wurde die Zeit auch für gemeinsame Interessen genutzt, wie beispielsweise Tischkicker spielen, gemeinsam Zeit verbringen und sich über verschiedene Themen zu unterhalten. Die Veranstaltung wurde von den Jugendlichen bis zur letzten Minute genutzt, mit dem Wunsch, dass solche Abende öfter angeboten werden. Das Jugendreferat und der Arbeitskreis Jugend sind sowohl mit der Anzahl der Teilnehmer als auch mit dem Verlauf des Abends sehr zufrieden.