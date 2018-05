Empfingen Erneute Haftstrafe für einen 53-Jährigen

"Hat der Herr irgendwas gesagt, dass er keine Zeit hätte, da er auf einen Gerichtstermin müsse oder so", wollten sowohl die Vertreterin der Staatsanwaltschaft als auch der Vorsitzende vom Zeugen wissen. "Kein Wort – der hat mich sofort angeschrien. Wir sind ja einiges gewohnt im Außendienst, aber das war beim Weitem das aggressivste Verhalten, das mir bisher begegnet ist. Und ich mache den Job nun auch schon seit 1996", so der Beamte im Zeugenstand.

Die Anklagevertreterin und der Richter wollten dann vom Angeklagten wissen, warum er so aggressiv war. "Ich war von der Rolle. Ich wollte keine Post – von niemandem. Da war es egal, wer sich meinem Briefkasten näherte. Von Januar bis Anfang März habe ich nur Scheiß gebaut – ich war fertig mit der Welt", versuchte sich der Beschuldigte zu rechtfertigen. "Und außerdem hatte ich es eilig."

Frau steht zu ihm

Vor Kurzem habe er geheiratet, berichtete der Angeklagte. Seine Frau würde zu ihm stehen, und jetzt werde er halt die Haftstrafen absitzen, die ihm noch aufgebrummt werden, um dann ganz von vorne anzufangen. Amtsgerichtsdirektor Trick fragte an dieser Stelle vorsichtig nach, ob der Angeklagte glaubt, dass es dann besser wird. Auf das Versprechen, dass er nach Ablauf aller Haftstrafen seine Frau schnappt und mit ihr fortzieht, konnte sich der Richter die Bemerkung "Damit täten Sie mir aber einen Gefallen" nicht verkneifen.

Klar war jedoch die Tat, bei der sich das Gericht auf den Widerstand gegen eine Amtsperson in Tateinheit mit Beleidigung beschränkte. "Jawohl, das war so", gab der Beschuldigte zu. "Was ich gemacht habe, dazu stehe ich", sagte er und akzeptierte noch im Gerichtssaal die viermonatige Haftstrafe. Da auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Rechtsmittelverzicht erklärte, ist das Urteil rechtskräftig. "Mensch, Sie sind ein Mann mit einem ganz gefährlichen Knopf irgendwo in ihrem Kopf – wenn man den drückt, explodieren Sie von einer Sekunde auf die andere, dabei machen Sie hier doch so einen guten Eindruck", wunderte sich Amtsgerichtsdirektor Trick am Ende seiner Urteilsbegründung, bei der er vom Verurteilten immer wieder mit launigen Kommentaren unterbrochen wurde.