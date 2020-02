Empfingen Erfinder hat Auftritt bei Pro 7 "Das Ding des Jahres"

Klaus Lang forscht an seinem "HelioTent" schon seit 15 Jahren. Es handelt sich dabei um ein mobiles Sonnendach, in das man sich zum Sonnenbaden hineinlegen- oder setzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Schädliche Strahlung wird durch die Filterfolie abgehalten. Lang sagt: "Das Geheimnis liegt darin, dass wir selektiv das Sonnenlicht filtern. Das heißt, die schlechte Strahlung, die verantwortlich ist für Sonnenbrand, Sonnenallergien, beschleunigte Hautalterung – die wird in der Folie abgefiltert. Während die gute Strahlung, die wir wollen, die für Bräunung sorgt, für Vitamin-D-Bildung oder für die Hormonausschüttung, zum Beispiel das Glückshormon Serotonin, diese wird gelassen."