Empfingen Er ist jetzt "Champion von Württemberg"

Das Ergebnis erzielte er bei einer überregionalen Ausstellung in Ulm, nachdem er erst vor wenigen Wochen mit seinen Toulouser Gänsen bei der Schau in Hannover zum siebten Mal den Titel eines Deutschen Meisters nach Empfingen holte. Nun konnte er auch bei der Junggeflügelschau und 94. Landesgeflügelschau von Württemberg und Hohenzollern am letzten November-Wochenende in den Messehallen in Ulm herausragende Ergebnisse erzielen. Auf der Landesgeflügelschau, die erstmals gemeinsam mit dem Landesverband Baden veranstaltet wurde, waren 6700 Tiere ausgestellt, darunter Groß- und Wassergeflügel, Hühner, Zwerghühner, Tauben und Ziergeflügel.

Mit seinen neun ausgestellten Toulouser Gänsen konnte der in Betra wohnhafte Martin Eberwein mit wiederum 385 Punkten den Titel eines Süddeutschen und Württembergischen Meisters erringen. Seine Gänse wurden von einem Sonderrichter aus Passau wie folgt bewertet: zweimal die Höchstnote vorzüglich mit 97 Punkten, einmal hervorragend 96 Punkte, fünfmal sehr gut mit 95 Punkten und einmal sehr gut 94 Punkte. Seine beste Gans mit 97 Punkten wurde mit dem begehrten Schwabenband ausgezeichnet.

Auch Eberweins Hühner der Rasse Brahma blau silberfarbig mit Orangerücken waren überaus erfolgreich. Seine vier ausgestellten Tiere konnten mit 381 Punkten den Titel des Württembergischen Meisters erringen. Die Bewertung durch einen Sonderrichter aus Stuttgart ergaben vorzüglich 97 Punkte, hervorragend 96 Punkte und zweimal sehr gut mit 94 Punkten. Der mit vorzüglich und 97 Punkten bewertete Hahn bekam die höchste Auszeichnung. Das erstmals vergebene Baden-Württemberg-Band ging ebenfalls an Martin Eberwein. Gleichzeitig wurde er von der Jury zum Champion von Württemberg gekürt.