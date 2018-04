Empfingen Entscheidung muss vertagt werden

Empfingen. Der Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung am Dienstag auch mit einem Update zum Gemeindeentwicklungskonzept 2025. Eigentlich wäre nur ein einziger Beschluss zu fassen gewesen, doch es entbrannte eine hitzige Diskussion.

Das Entwicklungskonzept "Empfingen 2025" ist im Jahr 2008 gestartet. Das Ziel ist, für alle Ortsteile ein eigenes Ortsentwicklungskonzept zu erarbeiten. Zudem soll es auch eine "Gesamtschau" für ganz Empfingen geben. Bürgermeister Ferdinand Truffner betonte in der Sitzung, dass man konkret mit den Bürgern vor Ort über den Ort sprechen wolle. Die Schwerpunkte des Bürgerbeteiligungsverfahrens sollen dann im Gemeinderat abgestimmt werden. Noch in diesem Jahr solle es Bürgergespräche in Dommelsberg und Wiesenstetten geben, 2019 dann im Kernort Empfingen. Mit dem Update des Entwicklungskonzeptes soll sich nun ein Planungsbüro aus Stuttgart befassen. Die Kosten würden sich in diesem Jahr auf 30 000 Euro belaufen. Damit würden unter anderem die Organisation eines "Dialogcafés" in Dommelsberg und eines Ortsspaziergangs sowie einer sogenannten "Perspektivwerkstatt" in Wiesenstetten finanziert werden. Für die zwei Folgejahre sind nach jetzigem Stand weitere, noch höhere Kosten eingeplant. Damit zeigten sich einige Gemeinderäte überhaupt nicht einverstanden.

Andreas Seifer ergriff als Erster das Wort: "Das ist schlichtweg zu viel Geld." Er mahnte an, bei dem Projekt gehe alles viel zu schnell und man sollte erst einmal das umsetzen, was man schon geplant habe. Warum man denn überhaupt ein Planungsbüro brauche, fragte er in die Runde. Den aktuellen Stand des Entwicklungskonzepts zu beurteilen, "das ist unsere Aufgabe".