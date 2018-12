Empfingen Engel Fidor rettet Weihnachten

Bei der Weihnachtsgeschichte, vorgelesen von Deborah Mayer, ging es um den Engel Fidor, der Weihnachten rettet. Der Engel Fidor hatte schon seit geraumer Zeit die Menschen beobachtet, wie sie durch die Straßen hasten. Stand doch Weihnachten vor der Tür und die Menschen waren gestresster als das ganze Jahr hindurch. So konnte es nicht weitergehen. Die Menschen schenkten sich Dinge, die sie gar nicht brauchten, waren in Hektik. In den Kinderzimmern türmten sich die Spielsachen und die Kinder wussten gar nicht mehr, womit sie überhaupt spielen sollten. Er dachte an frühere Zeiten, als alles noch viel friedlicher zuging. Dieses Weihnachtsfest sollte wieder anders werden, so der Engel Fidor, der über himmlische Kräfte verfügte. Und so geschah es. Die Autos konnten nicht mehr fahren. Die Menschen mussten zu Fuß weitergehen. Und so hatte er noch weitere Maßnahmen im Gepäck. Und siehe da: Die Erwachsenen hetzten nicht mehr durch die Straßen. Sie sprachen miteinander. Es kam nicht mehr darauf an, Wunschlisten abzuarbeiten. Jeder versuchte nachzuspüren, womit er einem anderen Menschen eine Freude machen könnte.

Zum Abschluss des Konzertabends wurden noch gemeinsam die Lieder "Macht hoch die Tür" und "Tochter Zion" gesungen.

Beiter sagte in ihren Schlussworten: "Lasst uns die vorweihnachtliche Stimmung weitergeben."