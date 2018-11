Empfingen Empfinger spenden 146 Päckchen für Kinder in Osteuropa

Initiiert von Pfarrer Christoph Gruber kamen bei der Aktion in Empfingen insgesamt 146 Päckchen zusammen, mehr als 2017. Sie werden zu einer Sammelstelle in Haigerloch-Stetten weitertransportiert, dort nochmals wegen der Zollbestimmungen überprüft.

Die Aktion läuft in Deutschland, Österreich und anderen Ländern. "Allein in Deutschland werden rund 100 000 Päckchen zusammenkommen", sagt Gruber. Die Schuhkartons können gefüllt werden mit Kleidung, Mützen, Handschuhen, Schulmaterial, Süßigkeiten und Hygieneartikel.

Dorothea Pfundstein hat in Bergfelden diese Aktion mit unterstützt. Dort wurden Päckchen von der Grundschule gesammelt. Zudem wurden für die Transportkosten 156 Euro an Spenden gesammelt. Auch die Pfadfinder Kings Scouts hatten am Samstag 14 Päckchen gepackt. In der Fischinger Grundschule hat Maria Surgalla diese Aktion begleitet. Hier kamen 31 Päckchen zusammen und Spenden für die Transportkosten in Höhe von 80 Euro.