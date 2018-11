Empfingen Empfinger siegen bei Vereinswertung

Bei drei zuvor besuchten Ausstellungen waren die Empfinger Züchter auch im Rampenlicht. In Biebertal in Hessen fand die überregionale Marder Clubschau statt. Die Zuchtgemeinschaft Schlichthärle belegte mit ihren Marderkaninchen den zweiten Rang mit 384 Punkten. Ebenfalls Zweiter wurden sie mit Siamesen mit 382 Punkten. Bei der Clubschau in Wildberg des Thüringer Club Württemberg-Hohenzollern erreichte Arthur Hellstern mit zwei Zuchtgruppen jeweils 386 Punkte, was den vierten Platz bedeutete. Denni Helmich mit der Rasse Sperber und Martin Eberwein mit seinen Toulouser Gänsen errangen ebenfalls ein Schwabenband.