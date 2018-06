Den Wald mit allen Sinnen erleben konnten die kleinen Maxistrolche der Kita Kleine Strolche in Empfingen mit Jorina Fink und dem Waldmobil von der Schutzgemeinschaft Wald. Wie hört sich ein bellendes Reh an, wie erzeugt die Grille ihr Gezirpe? So mussten zunächst Tiergeräusche erraten werden. Verschiedene Tierfelle weckten die Neugier der Kinder und man konnte ertasten, dass der Hase sich viel weicher anfühlt als das Wildschwein. Mal Eichhörnchen im Wald sein und Nüsse verstecken, sie aber auch wieder finden, Bäume ertasten, Waldmandalas legen – all das waren Aktionen, die den Strolchen spielerisch und über Sinneserfahrungen Wissen, aber auch viel Spaß vermittelten. Zum Schluss gab es eine Ernennungsurkunde zum Walddetektiv. Voller Stolz wurde diese den Eltern präsentiert, die ihre Kinder nach einem tollen Nachmittag im Fichtenwäldle in Empfingen wieder in Empfang nahmen. Foto: Kita