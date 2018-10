Empfingen Empfinger Lieder sind beliebt

Gemütlicher Teil

Nach dem Abendessen ging man zum gemütlichen Teil über, wobei die gesangsstarken Rentner und Kameraden original Empfinger Liedtexte zum Besten gaben. Großen Anklang fand dies bei den anderen Gästen der Falkenhütte von denen man dann auch Unterstützung erhielt, was wiederum für gute Stimmung im Wirtshaus sorgte.

Am Sonntagmorgen trat man nach reichhaltigem Frühstück die Heimreise an. Als Zwischenziel wurde das Frühschoppenkonzert in Oberstaufen angesteuert. Die Kapelle Alpenblech, bekannt aus Funk und Fernsehen, unterhielt die Gäste bei herrlichem Wetter auf dem voll besetzten Marktplatz mit böhmischen, aber auch modernen Musikstücken. Weiter ging es am Nachmittag in Richtung Meckatz zur Einkehr in die Braustube der Meckatzer Löwenbrauerei. Gutes Essen und ein gemütlicher Umtrunk rundeten das gemeinsam Wanderwochenende ab.

Wohlbehalten in Empfingen angekommen, ging ein erlebnisreiches Wochenende zu Ende und alle Edelweißkameraden und die Rentner der Kegelgruppe "Ums Härle" waren sich einig, dass ein einmaliges und gut gelungenes Wanderwochenende gemeinsam miteinander gestaltet wurde.