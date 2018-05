Empfingen Empfinger Innovation in Hannover

Empfingen/Horb/Hannover. In Forschungshalle 2 fand sich auf der Hannover Messe die Themengruppe "Research & Technology". Dort präsentierten sich die DHBW Horb und der Empfinger Entwickler MWI in Sachen neuartige Zündsysteme. Die Messe "Research & Technology Hannover" ist der internationale Marktplatz für Forschungsergebnisse und zukunftsweisende industrielle Entwicklungen. Dort präsentieren innovative Unternehmungen zu den Ausstellungsschwerpunkten Grundlagenforschung, angewandte Forschung und Zukunftstechnologien. Die DHBW, vertreten durch Wolf Burger, die seit Jahren eng verzahnt am Forschungsprojekt Mikrowellenraumzündung der Empfinger MWI arbeitet, wurde vom Land Baden-Württemberg eingeladen, in einem Gemeinschaftsauftritt auf dem Forschungsstand des Landes das Entwicklungsprojekt zu präsentieren. Durch die Kooperation mit dem Innovationscampus in Empfingen stehen der DHBW modernste Forschungseinrichtungen zur Verfügung.

Motor auf Prüfstand

Mit der dort angesiedelten Firma MWI als Forschungspartner konnte weltweit das erste Mal ein Versuchsmotor auf dem Prüfstand mittels Mikrowellenzündung betrieben werden. Er wurde in diesem Jahr erstmals auf der Hannover Messe präsentiert. Ein eigens gedrehter Film des bekannten Filmemachers Felix Meinhardt brachte darüber hinaus das Projekt Besuchern näher.