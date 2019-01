Empfingen Empfinger gewinnen Preise

"Vor vielen Jahren, im Rahmen des Hallenfußball-Cups, wurde die Tombola eingeführt, um bessere Vereinsarbeit, hauptsächlich für die Jugend zu finanzieren", sagte Matthias Sauter, zweiter Vorsitzende der SG Empfingen. Sauter, Ralf Schima, erster SGE-Vorsitzender und Bürgermeister Ferdinand Truffner standen an der Betonmischmaschine – Tombola genannt. Die Zwillinge Leon und Fin Hellstern mit Freund Niklas Eber, alle sechs Jahre alt, zogen die Lose.

Glückspilz ist Olaf Schweitzer, er darf mit Begleitperson fünf Tage den Frühling auf Kreta mit Halbpension genießen, Antje Schaible kann sich an einem Wellness-Wochenende mit Begleitung entspannen. Peter Beuschik bekommt zwei Karten für ein Musical, Jan Philipp aus Albstadt kann sich mit Begleitung über einen kostenlosen Eintritt in den Europapark freuen. Pfarrer Gruber kann sich mit seinem Jahres-Abo ein Jahr lang bei Medico verwöhnen lassen, Herbert Hub und Jaminika Wannenmacher dürfen sich jeweils für drei Monate im Vital-Institut Häsler auspowern.

In den Gewinngruppen haben die Endzahlen: 60, 9, 10, 26, 45, 38, 21 und 92 gewonnen. Die Sachpreise können am 15. Januar von 18 bis 20 Uhr und am 19. Januar ab 17. Uhr in der Tälesee-Halle abgeholt werden.