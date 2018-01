Empfingen Empfinger bauen historisches Zimmer

Empfingen. Beim Abriss eines alten Häuserensembles in der Empfinger Schanzgasse 15, 17, 19, 21 im Jahr 2004, um Raum zu schaffen für den Bau des Seniorenheims Schanzgasse, wurde im Haus Nummer 19 ein uraltes Zimmer von Günther Reich, seinem Bruder Dieter und Werner Baiker vom Heimatkreis gerettet beziehungsweise ausgebaut. Das Holz datiert gemäß einer wissenschaftlichen Untersuchung auf das Jahr 1709 zurück. Das Holz wurde damals zeitnah bearbeitet, gesägt und teilweise behauen. Die früheren Eigentümer haben das damalige Haus immer entsprechend ihrer Bedürfnisse erweitert und um dieses Zimmer herumgebaut.

Günther Reich, inzwischen verstorben, hat das Gebälk in seiner Scheuer gelagert. Jetzt stellte sich die Frage, was damit zu tun ist. So kamen Klaus Warnke, Werner Baiker und Dieter Reich auf die Idee, das Zimmer einmal richtig aufzubauen. Man nahm Kontakt auf mit Frank Hellstern, der im Bauhof arbeitet, und seinem Vater, Zimmermeister Albert Hellstern. Denn es war wichtig, einen Fachmann dabei zu haben. Am 2. Januar traf man sich in der Halle des Bauhofs. Zunächst war es schwierig, die einzelnen Teile zuzuordnen, gab es wohl ein kleines Modell. Als nach mehreren Stunden der Aufbau fertig war, wurde das Zimmer von allen Seiten fotografiert, vermessen und die Teile mit Hilfe der Fotos richtig registriert, also mit Nummern versehen, sodass es bei einem weiteren Aufbau leicht sein sollte, innerhalb von ein oder zwei Stunden das Zimmer wieder aufzubauen.

Jetzt wurde das Zimmer wieder abgebaut und zunächst auf dem Gelände des Bauhofes gelagert, bis man weiß, was damit geschehen soll. Denkbar sei ein Aufbau während der 1250-Jahrfeier von Empfingen im Jahr 2022.