Empfingen Empfingen

Zu einer "Oase der Stille" sind alle Interessierten der Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal am heutigen Freitag, 18. Januar, ab 18.30 Uhr in den Gebetsraum im katholischen Gemeindehaus Empfingen eingeladen. Dort kann man die Woche ruhig ausklingen lassen.

Die Restmülltonne wird am Montag, 21. Januar, in Empfingen und in Dommelsberg geleert. Die Leerung der Biotonne erfolgt in der Gesamtgemeinde am Mittwoch, 23. Januar.

Die Julius-Bauser-Stiftung macht darauf aufmerksam, dass Anträge zur Förderung im Kalenderjahr 2020 bis spätestens 28. Februar diesen Jahres beim Bürgermeisteramt als geschäftsführende Stelle der Stiftung einzureichen sind. Den örtlichen Vereinen und Organisationen wird dadurch eine möglichst lange Vorbereitungszeit für ihre Veranstaltungen ermöglicht. Dem Antrag, der keiner Formvorschrift zu genügen hat, muss eine konkrete Beschreibung der beabsichtigten Veranstaltung mit Kostenrahmen zu entnehmen sein.