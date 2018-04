Empfingen Empfingen nimmt die Ortsumfahrung selbst in die Hand

Empfingen (if). Bürgermeister Ferdinand Truffner berichtete in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, dass Hauptamtsleiter Theo Walz und er Ende März beim Regierungspräsidium Karlsruhe vorstellig gewesen seien, um die Ortsumfahrung Empfingen zu besprechen. Dabei baten sie um eine schriftliche Stellungnahme für den Gemeinderat. Nun liegt diese von Regierungs­präsidentin Nicolette Kressl vor.