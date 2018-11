Empfingen (gw). "Empfi-TV" kommt groß raus: Aufgrund unserer Berichterstattung über das neueste Medien-Projekt von Bürgermeister Ferdinand Truffner besuchte der SWR das Rathaus und kam auch noch in den Empfinger Gemeinderat. Truffner sendet in unregelmäßigen Abständen auf der Facebook-Seite der Gemeinde kleine, selbst gedrehte Filmchen mit Neuigkeiten aus der Kommune (wir berichteten). "Ich möchte die Gemeinde Empfingen auch online bewerben", erklärte Truffner im Gespräch mit unserer Zeitung. Erst bekam das Radio von Empfi-TV Wind. Und nun soll sogar in der Landesschau darüber berichtet werden. Kurz vor der Gemeinderatssitzung wurden auch Gemeinderäte und interessierte Bürger der Sitzung befragt. Doch im Publikum war Empfi-TV den meisten noch unbekannt. Das neue "Kanälchen" muss wohl noch ein bisschen an Bekanntheitsgrad gewinnen. Doch das Medieninteresse kann da sicher einen Beitrag zu leisten.