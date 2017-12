Empfingen Einstimmung auf den Advent

Empfingen. Das Violinen-Ensemble stimmte mit "Alle Jahre wieder", "Hunting the Hare", "The Fairy Dance", "Morpeth Rant" und "The King of the Faires" auf den musikalischen Adventsnachmittag ein.

Carlotta Welle mit der Trompete und Josephine Welle mit dem Waldhorn – beide spielen ihre Instrumente erst seit September – eröffneten die Einzelvorträge mit "Morgen kommt der Weihnachtsmann" und "Tisket a Tasket".

Es folgte Anastasia Hermann am Klavier mit "Am Lagerfeuer" und "Lichterfest" und auch Dennis Marko wusste mit "Energy" und "Faded" dem Klavier die Töne zu entlocken, sowie Luisa Schmidt mit "I giorni".