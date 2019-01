Empfingen Einige "Aha-Erlebnisse" bei Rundgang

Der Flurnamen Weingarten kommt daher, weil dort früher viel Wein angebaut wurde. Eine Geschichte gab es auch vom Einmarsch der Franzosen 1945. Ein Panzer habe von den Gärten auf den Kirchturm gezielt. Eine Empfinger Bürgerin habe diesen aber davon abbringen können zu schießen.

Der Tanzplatz

Auf dem Tanzplatz wurde, wie es der Name schon sagt, gefeiert und getanzt. In der Mitte stand eine große Linde, die man nur mit vier Mann umfassen konnte. Unter dieser Linde sollen der Sage nach Nonnen aus einem Kloster am heutigen Seewald nach Empfingen gekommen sein und mit den jungen Burschen ausgelassen getanzt haben. Aufgrund dieser Gottlosigkeit sei das Kloster versunken und an dieser Stelle ein tiefes Gewässer entstanden – der Bodenlose See.

Bei der Neugestaltung des Platzes im Jahr 1987 wurde ein alemannischer Friedhof aus dem sechsten Jahrhundert mit noch einigen Grabbeigaben entdeckt.

Der Friedhof

Der jetzige Friedhof entstand 1826. Vorher war er im Kirchengarten bei der Kirche. Dieser Kirchengarten wurde später zum Pausenhof für die Schule im Schul- und Rathaus. Von 1947 bis 1949 wurde im Friedhof von den Überlebenden des Zweiten Weltkrieges eine Kriegergedächtnis-Kapelle gebaut. An jedem Tag ertönt die kleine Glocke für jeden Gefallenen aus Empfingen.

Die Pfarrkirche

Die ursprüngliche Kirche aus dem 8. Jahrhundert wurde im 15. Jahrhundert zur Wehrkirche umgebaut. Im Turm gibt es noch Schießscharten.

Der Abschluss

Nach dieser Führung traf man sich zur gemütlichen Einkehr im Kegelstüble bei Kaffee, Kuchen und Vesper. Zum eigentlichen Kegeln hatte man keine Zeit, denn es gab viel zu erzählen.

Alle waren sich einig, dass man solch eine kleine Wanderung mit anschließender Einkehr öfters machen soll, teilen die Jahrgänger mit. Beim nächsten Mal sollen die "Empfinger Spuren" von hinten begonnen werden, denn bei dieser ersten Wanderung konnte man nicht alle Empfinger Spuren in Augenschein nehmen, man wollte ja noch einkehren.

Dieter Reich konnte noch als Dank für seine Führung für das Heimatmuseum von den Anwesenden eine Spende entgegennehmen. Reich und Roland Walter berichteten noch über die Aktivitäten im Heimatmuseum. Beispielsweise über die Bekämpfung des Holzwurmes mit Schlupfwespen und dem blauen Fellkäfer. Die Gemeinde Empfingen nimmt dafür 25 000 Euro in die Hand. Im kommenden Mai sollen nochmals 3000 Schlupfwespen eingesetzt werden. Derzeit wird im Heimatmuseum in Zusammenarbeit von Heimatkreis und dem früheren Allgemeinarzt Wolfgang Mieckley ein Ärztezimmer eingerichtet.