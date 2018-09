Empfingen Eine Trommelreise nach Afrika

Nur fünf Kinder hatten sich angemeldet, aber diese hatten viel Spaß. Unter der Leitung von Bärbel Schindler lernten sie die Trommeln kennen und erfuhren in der Praxis, wie man antrommelt und verschiedene Töne hervorbringt. Begleitet von Trommelklängen stellten sich die Kinder gegenseitig vor. Ein Musikstück, abgespielt von einem CD-Rekorder, begleiteten sie mit der Trommel im Takt.

Nach einer kleinen Vesperpause ging es mit der Trommel nach Afrika, wo die Kinder dem König der Tiere, einem Löwen, und einer kleinen Maus begegneten. Der Löwe fing die Maus, die auf seinem Rücken gekrabbelt war. Die Maus war sich sicher, dass sie eines Tages dem Löwen helfen könnte, was auch eintraf, denn der Löwe verfing sich in einem Netz, das vom Baum herunterfiel, unter dem er seinen Mittagsschlaf halten wollte. Die Maus hörte sein jämmerliches Gebrüll und begann, mit ihren scharfen Zähnen die Seile des Netzes durchzuknabbern. Die Geschichte wurde mit verschiedenen Trommelgeräuschen in Szene gesetzt.