Empfingen Eine Sprache, die die Menschen verbindet

Mit dieser Darbietung setzte die Gastkapelle die Messlatte hoch für ihre Gastgeber. "Eine tolle Leistung. Aber nichts anderes haben wir von dir erwartet", kommentierte der erste Vorsitzende des MV Wiesenstetten – Edgar Fischer – das musikalische Programm von Dirigent Eger und seinen Akteuren.

Die Gastgeber unter der Leitung von Michael Zanker ließen sich nicht lange bitten, die Stimmung in der Halle auf dem Höhepunkt zu halten, was in der Darbietung von "Wind Power" (Thierry Deleruyelle) deutlich wurde. Mit "Die Trauben der Sonne" (Mario Bürki) kündigte Moderatorin Natalie Birkle ein Meisterstück an. Dieses erzählte von den verschiedenen Stationen der Weinherstellung, die in einem traditionellen Winzerfest gipfelten.

Wahrhaftig konnte man in der musikalischen Darbietung das Pfeifen des Windes in den Weinbergen vernehmen und in die Stimmung des Sonnenaufgangs und der Morgenröte eintauchen. Mit Stakkatos am Schlagwerk wechselte die Szenerie, welche die Musiker abwechselnd gesanglich bereicherten.

Inszenierte Konversationen der Akteure holten das Weinfest direkt auf die Bühne während der Rest der Musiker mit feierlichen Klängen das Geschehen abrundete. "Ob Profi oder Amateur, alle Musiker verbindet eines miteinander: Den Spaß an der Freude", gab Birkle dem Publikum zu verstehen, bevor der MV mit einem Werk von Thomas Rüedi ein "Fest der Musik" veranstaltete. Mit dem "Mussinan Marsch" (Carl Karl) kamen auch die Liebhaber der traditionellen Blasmusik auf ihre Kosten, die in der Zugabe mit der Polka "Böhmische Sterne" (Michael Kuhn) zusätzlich verwöhnt wurden.

Zum Abschluss lud der MV sein Publikum mit dem Choral "Wo Menschen sich vergessen" zum Mitsingen ein, was für vorweihnachtliche Stimmung bei den Gästen sorgte.

Peter Schäfer vom Blasmusikkreisverband ehrte anlässlich des Jahreskonzerts verdiente Mitglieder. Für 10 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Matthias Schillsott und Bernd Saur mit der Ehrennadel in Bronze geehrt. Für 30-jährige passive Mitgliedschaft wurden Elisabeth Calow und Helmut Hank mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Für 60 Jahre wurde Wilhelm Lacher mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant belohnt. Für 15-jährige aktive Tätigkeit im Verein wurde Dirigent Michael Zanker mit der Dirigentenehrennadel in Silber ausgezeichnet. Der Vorsitzende Edgar Fischer erhielt die Fördermedaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für sein 20-jähriges Wirken im MV.