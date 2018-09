Empfingen Eine Nachricht, die alle Sinne berührt

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Musik, Texte und sogar Videosequenzen in einem Konzert zu kombinieren?

Es sollen schlicht und einfach alle Sinne berührt werden. Die Augen, der Mund, die Ohren, das Herz. Die Botschaft der Bibel ist eine sehr vielseitige und bewegende. Ich beneide manchmal die katholischen Kollegen. Die haben beispielsweise guten Geruch im Gottesdienst durch Weihrauch. Wir evangelischen sind da etwas einseitig. Deshalb ist mein Konzept multimedial und multiemotional, weil es die Botschaft so verdient hat und sie so einfacher die Menschen berührt. Die Ohren sind heute überfüllt vom Lärm des Alltags. Also muss sich die Verkündigung der wichtigsten Nachricht von dem Alltag abheben.

Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Botschaft bei Ihren Auftritten?

Ich immer mehr der Überzeugung, dass die Nachricht der Bibel in erster Linie Ermutigung ist. Ermutigung, dass man als Mensch mit Grenzen das Leben gut meistern kann, auch wenn es durch schwere Zeiten geht. Aber es geht auch um Wertschätzung und Selbstbewusstsein. Das geht so oft unter im Alltag und wir vergessen es so oft. Aber es ist überlebensnotwendig. Und wenn nicht wir, die Christen, als Spezialisten in diesen Themen, sollten das in vielfältiger, verständlicher und nachvollziehbarer Weise rüberbringen.

Ihr neues Programm heißt "Zwei Meilen weit", damit werden Sie auch in Empfingen auftreten. Was erwartet die Besucher dort?

Das werde ich jetzt noch nicht verraten, das erkläre ich im Konzert. Ein bisschen Spannung muss bleiben. Aber es ist ein Programm und eine Botschaft, die humorvoll, tiefsinnig, und mit einigen Aha-Erlebnissen den Menschen ein wenig verändern möchte, der es hört.

Sie sind für das Extreme bekannt. In ihrem Buch "The Deadline Experiment" beschreiben Sie das Leben mit einem fiktiven Sterbedatum. Wie kamen Sie auf diese Idee und was hat das Experiment mit Ihnen gemacht?

Es ist die Erkenntnis, dass unserem Schaffen und Nichtschaffen Grenzen gesetzt sind. Wir sind Meister, etwas zu verdrängen, zu verschieben, etwas auf die lange Bank zu schieben. Wenn man sich bewusst macht, dass man nicht alle Zeit der Welt hat, trifft man schneller Entscheidungen und überlegt sich intensiv, was Wichtiges und was Unwichtiges ist. Letzten Endes hat es mir mehr Lebensqualität und mehr Lebensfreude geschenkt. Und die Erkenntnis, dass jeder Tag geschenkte Zeit ist, den man noch erleben darf. Selbstverständlich ist das nicht. Aber dankbare Menschen sind die glücklicheren Menschen. Die Fragen stellte Ellen Schneider.