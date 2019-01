Empfingen Einblicke in die Medizin von damals

Empfingen. Derzeit wird im Heimatmuseum in Zusammenarbeit von Heimatkreis und dem früheren Allgemeinarzt Wolfgang Mieckley ein Ärzte- und Apothekenzimmer eingerichtet.

Noch ist dieses Zimmer für die Museumsbesucher nicht zugänglich. Nur durch einen Spalt lässt sich erahnen, was hier an wertvollen Instrumentarien versammelt ist, die aus alten Arztpraxen und auch einer Empfinger Apotheke stammen und zur Verfügung gestellt wurden. So gibt es Inventare von den Ärzten Josef Seidel und Wolfgang Mieckleys sowie aus der früheren Apotheke von Gerda Friedrich.

Zurzeit sei man dabei, auch die entsprechenden Beschriftungen für die einzelnen Gegenstände anzufertigen. Dabei kann man bei den einzelnen Instrumenten durchaus auch den Eindruck gewinnen, dass man früher nicht "zimperlich" war, wenn man das eine oder andere Instrument einsetzte. So ist auch eine spezielle Zange ausgestellt, mit der ein Kind "geholt" werden konnte, wenn die normale Geburt Schwierigkeiten machte.