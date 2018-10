Empfingen Einblicke in die Achtsamkeitspraxis

Achtsamkeit könne laut Eber hardt als Form der Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit einem besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseins­zustand verstanden werden, als spezielle Persönlichkeitseigenschaft sowie als Methode zur Verminderung von Leiden. Eine der in der Forschungsliteratur am häufigsten zitierten Definitionen stamme von Jon Kabat-Zinn. Demnach sei Achtsamkeit eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, mit der man sich auf den gegenwärtigen Moment beziehe und nicht wertend sei. Jon Kabat-Zinn ist emeritierter Professor an der University of Massachusetts Medical School in Worcester. Er unterrichtet Achtsamkeitsmeditation, um Menschen zu helfen, besser mit Stress, Angst und Krankheiten umgehen zu können.

Was bewirke Achtsamkeitspraxis? Wer achtsam lebt, stelle fest, dass sein Empfinden von Glück und Lebensfreude nicht von äußeren Bedingungen abhängig sei. Er entwickle einen klaren, stabilen Geist, der es ihm erlaube, auch in schwierigen Lebenszeiten und Situationen mit der Kraft seiner inneren Ressourcen verbunden zu sein. Durch eine tägliche Übungspraxis könne man erfahren, welche tief greifenden Veränderungen bewirkt werden können.

Über die Volkshochschulen in Balingen und Albstadt werden entsprechende Kurse angeboten, so etwa Achtsamkeit als Lebenskompetenz. Die Kursinhalte basieren auf dem Trainingsprogramm MBSR (Mindfulness based stress reduction) nach Jon Kabat-Zinn. Mithilfe von Achtsamkeitsübungen werde die Fähigkeit gefördert, inmitten von Stress, Schmerzen und Krankheiten aus einem wachen Bewusstsein heraus achtsam zu handeln und den alltäglichen Herausforderungen angemessen zu begegnen.